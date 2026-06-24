Más de 150 bebés y 6 madres murieron por fallos de atención "evitables" en hospital inglés

La pesquisa sobre el considerado mayor escándalo de maternidad en la historia del Servicio Nacional de Salud británico (NHS), liderada por la matrona Donna Ockenden, identificó al menos 520 casos de mujeres y niños que sufrieron daños "potencialmente evitables" o la muerte en dos hospitales del complejo entre 2012 y 2025.

Entre estos casos se incluyen seis madres y al menos 156 bebés fallecidos (94 al nacer y 62 en los días posteriores) como resultado de fallos en la atención, monitorización y evaluación, entre otros.

La investigación, en la que han colaborado 2.500 familiares y 800 sanitarios, también reveló que la dirección de los hospitales de Nottingham conocía que había problemas graves, como falta constante de personal, en su departamento de maternidad desde al menos 2010, pero no tomaron medidas para evitar más muertes.

Del mismo modo, los trabajadores de los hospitales describieron ambientes de trabajo caracterizados por miedo, protección psicológica insuficiente o casos de acoso laboral.

Tras la presentación del informe, el complejo hospitalario de Nottingham pidió disculpas "sin reservas" a todas las mujeres y familias afectadas y agregó: "Les hemos fallado y aceptamos la responsabilidad por nuestros errores".

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De acuerdo con la BBC, el complejo ya ha pagado 117 millones de libras (más de 135 millones de euros) en concepto de indemnización.

El ministro británico de Sanidad, James Murray, aseguró que el informe de Ockenden deja al descubierto una cultura "donde demasiadas voces no fueron escuchadas, se perdieron demasiadas oportunidades para prevenir daños y se perdieron demasiadas vidas. Por eso tenemos que actuar, y rápido".

En esta línea, su ministerio anunció que cualquier persona responsable de fallos estará obligada a prestar declaración en investigaciones sobre negligencias en maternidad, tras revelarse que algunos altos cargos de Nottingham se negaron a participar, o se enfrentarán a penas de hasta dos años de prisión.