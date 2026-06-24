Más de la mitad de los adultos portugueses tiene exceso de peso u obesidad

El estudio revela que 5,5 millones de residentes de 18 años o más presentaban un índice de masa corporal igual o superior a 25 kilogramos por metro cuadrado. De ellos, 3,8 millones se encontraban en situación de preobesidad y 1,7 millones padecían obesidad.

Los datos reflejan además hábitos que pueden contribuir a este problema de salud pública. Solo el 40,6 % de la población consumía diariamente verduras y ensaladas y únicamente el 43,4 % practicaba ejercicio físico semanalmente.

Asimismo, el 55,9 % de los residentes consumía alcohol de forma regular, de los cuales un 15,3 % lo hacía diariamente y un 40,6 % de manera frecuente, aunque no todos los días.

La encuesta señala también que los dolores lumbares constituían en 2025 la enfermedad crónica más común en Portugal, al afectar a 3,2 millones de personas de 15 años o más, cerca de un tercio de la población estudiada. Además, figuraban entre las patologías crónicas con mayor incidencia entre los jóvenes de 25 a 34 años.

Entre los problemas de salud más habituales destacaban igualmente la hipertensión arterial, referida por el 25,6 % de la población y el colesterol elevado (23,8 %).

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En cuanto al tabaquismo, 1,4 millones de residentes de 15 años o más (14,6 %) se declaraban fumadores, mientras que 8,4 millones (84,6 %) afirmaban no fumar. De estos últimos, 6,2 millones nunca habían fumado y 2,3 millones eran exfumadores.

Respecto a la salud bucodental, 5,6 millones de personas de 15 años o más (56,4 %) calificaron su salud oral de buena o muy buena. Además, 6 millones habían acudido al dentista en los doce meses anteriores a la encuesta.

El estudio también indica que las principales dificultades sensoriales o físicas declaradas por la población fueron escuchar en ambientes ruidosos y utilizar la memoria y la concentración, problemas que afectaban en ambos casos a cerca de 2,3 millones de personas (22,8 %). A ellas se sumaban las dificultades de visión, mencionadas por 2 millones de residentes (20,5 %).