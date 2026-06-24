Michelle Bolsonaro dice no apoyar la candidatura de Flávio Bolsonaro por una humillación

En dos videos publicados en sus redes sociales, Michelle sostuvo que el distanciamiento surgió a finales del año pasado, cuando ambos discreparon sobre la estrategia electoral del Partido Liberal (PL), la formación liderada por Jair Bolsonaro y que postuló la candidatura presidencial de Flávio.

La exprimera dama afirmó que fue atacada en redes sociales por todos los hijos de Bolsonaro por oponerse a las negociaciones del PL para una alianza con el excandidato presidencial Ciro Gomes, exgobernador del estado de Ceará y a quien rechaza por sus reiteradas críticas al expresidente y a su familia.

Michelle aseguró que, tras su oposición a la alianza con Gomes, Flávio Bolsonaro reaccionó con publicaciones en redes sociales en las que la criticó antes de intentar hablar con ella.

Según su relato, posteriormente logró comunicarse por teléfono con el senador, pero la conversación fue aún más tensa.

"Me faltó al respeto, me trató mal y me dijo que era mejor que me mantuviera al margen de las decisiones del partido, porque había llegado ayer y no entendía nada de política", afirmó.

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La ex primera dama señaló que, después de ese episodio, interpretó que su respaldo no era deseado por el candidato presidencial del espacio conservador.

"Entendí que él no quería mi apoyo o que este era insignificante. Entonces opté por apartarme y así he permanecido", declaró.

Michelle, que lidera el ala femenina del PL y figura entre los dirigentes conservadores con mejor imagen en los sondeos de opinión, también dijo que fue "apuñalada" y "humillada" por su hijastro.

Además, reivindicó su actuación dentro del partido y recordó que, desde que Jair Bolsonaro cumple prisión domiciliaria por motivos de salud, ha concentrado buena parte de sus esfuerzos en cuidarlo y en mantener sus actividades políticas.

Aunque reconoció que Flávio Bolsonaro visita semanalmente a su padre, sostuvo que nunca intentó recomponer la relación con ella.

"Si realmente quisiera hablar conmigo o considerara importante mi apoyo, ya lo habría hecho", afirmó.

Las diferencias entre ambos se hicieron públicas después de que Jair Bolsonaro designara a Flávio Bolsonaro como candidato presidencial del PL para las elecciones de octubre, una aspiración también deseada por Michelle, que en la época aparecía mejor evaluada en los sondeos electorales.

Desde que fue anunciada la candidatura de Flávio, Michelle nunca había expresado públicamente su respaldo o rechazo a la aspiración de su hijastro.

Los sondeos muestran a Flávio Bolsonaro como el principal rival en las elecciones de octubre del presidente Luiz Inácio Lula da Sila, que aspira a la reelección.

El senador ultraderechista llegó a figurar técnicamente empatado con el líder progresista en algunos sondeos para una eventual segunda vuelta, pero perdió espacio en las últimas semanas luego de que se divulgaran algunas de sus conversaciones con un banquero acusado del mayor escándalo de fraude en las últimas décadas en Brasil.