MSF denuncia que Etiopía sigue sin aclarar el asesinato de cooperante española hace 5 años

Según un comunicado de MSF, las familias de Hernández y los cooperantes etíopes Tedros Gebremariam Gebremichael y Yohannes Halefom Reda, “aún no han recibido ninguna comunicación oficial ni conclusiones fundamentadas sobre lo sucedido ese día”.

La organización instó al Gobierno del primer ministro etíope, Abiy Ahmed, a que “cumpla con su obligación de finalizar y publicar la investigación”.

Tras un año sin avances en la supuesta investigación gubernamental, la ONG fue convocada en julio de 2022 por el Ministerio de Asuntos Exteriores, que le comunicó de forma oral que, según sus pesquisas, los responsables del ataque fueron los rebeldes del Frente Popular de Liberación de Tigré (FPLT), aunque no proporcionaron pruebas ni el contenido de su investigación.

El 24 de junio de 2021, Hernández, de 35 años, y sus compañeros Gebremariam (31) y Halefom Reda (32) fueron asesinados a tiros mientras buscaban personas que necesitaban asistencia médica en Tigré, inmersa entonces en una guerra con el Gobierno federal que se libró de noviembre de 2020 a noviembre de 2022.

En 2025, MSF publicó un informe interno en el cual afirmó que el ataque a los cooperantes “fue un asesinato intencional y selectivo de tres trabajadores humanitarios claramente identificados” y que un convoy de las Fuerzas de Defensa Nacional de Etiopía (ENDF) estaba presente en el momento del incidente.

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Médicos Sin Fronteras pidió al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y a todos los Estados a adoptar medidas más enérgicas para garantizar la rendición de cuentas en caso de incidentes que atenten contra la seguridad del personal humanitario.

Los cuerpos de los tres trabajadores humanitarios fueron hallados con impactos de bala al día siguiente de perderse el contacto, a unos cientos de metros de su vehículo calcinado.

La guerra se inició cuando el primer ministro etíope, Abiy Ahmed, ordenó una ofensiva contra el FPLT en respuesta a un ataque a una base militar federal y tras una escalada de tensiones políticas.

Tras dos años de conflicto, ambas partes firmaron en noviembre de 2022 en Sudáfrica un acuerdo de paz auspiciado por la Unión Africana (UA), que permitió la entrada progresiva de ayuda a la región norteña, donde la ONU había denunciado un "bloqueo humanitario de facto" durante la guerra.

Al menos 600.000 personas murieron durante el conflicto, según el mediador de la UA en la contienda, el expresidente nigeriano Olusegun Obasanjo.