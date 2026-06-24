Mueren dos personas por el ataque de un dron israelí contra su coche en el sur del Líbano

Las víctimas circulaban en un vehículo todoterreno en dirección a Kfar Roumane cuando un dron israelí les disparó, provocándoles la muerte, según el medio estatal, que no aportó más detalles del suceso.

Anteriormente, el Ejército israelí informó de que había matado este miércoles a dos presuntos miembros del grupo chií libanés Hizbulá en la zona de las colinas de Ali al Taher, próximas a la ciudad meridional de Nabatieh.

La cresta de Ali al Taher es un enclave muy próximo a la importante ciudad de Nabatieh y queda al norte del río Litani, la línea de avance que había marcado originalmente el Ejército.

Estas colinas concentran los esfuerzos militares de Israel desde hace una semana y media, cuando sus tropas expandieron su presencia en la zona.

El ataque se produce mientras prosiguen en Washington las conversaciones impulsadas por Estados Unidos para consolidar una tregua duradera entre el Líbano e Israel que ponga fin a casi cuatro meses de conflicto en el sur libanés.

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Asimismo, las hostilidades tienen lugar después de que el pasado miércoles Irán y Estados Unidos firmaran un memorando de entendimiento para el fin de la guerra, extensible también al territorio libanés ocupado por Israel.

El Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública anunció el martes que el balance total de víctimas acumulado en estos casi cuatro meses de conflicto es de 4.192 muertos y 12.171 heridos.