Noboa defiende gestión y habla de reelección frente a intentos de revocatoria en Ecuador

"Mientras algunos hablan de crisis, nosotros entregamos obras y financiamiento. Mientras algunos hablan de revocatoria, nosotros hablamos de reelección", dijo el mandatario durante un evento con pescadores y agricultores en la provincia costera de Manabí en el que anunció compensaciones y otras ayudas sociales.

"Esa gente que hoy en día quiere evitar el progreso de este país, que quiere pararnos como sea, jamás le han dado nada a ninguno de ustedes. Jamás han apoyado a su propia gente. Por eso, en cada elección son castigados en las urnas", agregó Noboa.

Según el mandatario, su Gobierno está "cerca del pueblo" y "ellos están lejos de la realidad de este país".

Noboa se refirió así a la revocatoria de mandato que están impulsado organizaciones sociales y sindicatos ante el CNE, a donde acudieron este martes y también el pasado 9 de junio para solicitar los formularios que permitan recoger firmas.

El proceso es impulsado por la iniciativa denominada 'Revoca EC', respaldada por el excandidato presidencial y expresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) Leonidas Iza, y el abogado Washington Andrade.

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Mientras que este martes, algunos de los principales sindicatos del país como la Unión Nacional de Educadores (UNE) y Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE), entre otros, acudieron a las instalaciones de la institución electoral para respaldar la solicitud de revocatoria en contra de Noboa y la vicepresidenta, María José Pinto.

Las organizaciones aseguraron que el Gobierno ha incumplido las principales promesas realizadas en áreas fundamentales como salud, educación, seguridad y empleo, "profundizando la crisis social que atraviesa el país", según señalaron en un comunicado.

Enfatizaron que, a pesar de que la seguridad fue una de las principales promesas de campaña del presidente Noboa, "los ecuatorianos siguen viviendo en medio de la violencia, el crimen organizado, las extorsiones y el miedo permanente".

Desde que llegó al poder, Noboa ha decretado sucesivos estados de excepción y declarado al país bajo un estado de 'conflicto armado interno', con lo que movilizó miles de policías y militares a los sectores más violentos,

Sin embargo, eso no impidió que en 2025 se registrara un récord de 9.281 asesinatos, que equivale a una tasa de más de 50 homicidios por cada 100.000 habitantes, uno de los índices más altos de Latinoamérica.