Noboa pide a órgano electoral inadmitir solicitud de revocatoria de su mandato en Ecuador

Según detalló la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia, Noboa sostuvo en un escrito entregado en la institución electoral que la petición no cumple con lo establecido en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, la jurisprudencia del Tribunal Contencioso Electoral y las resoluciones del CNE.

El mandatario también aseguró que la solicitud de revocatoria no identifica "de manera clara ni precisa" los hechos que sustentarían el supuesto incumplimiento de su plan de gobierno y que carece de una base "objetiva, directa y verificable".

Según el comunicado, la solicitud se apoya en indicadores generales, recortes de prensa, informes no individualizados y documentos que, en algunos casos, "ni siquiera corresponden al período presidencial 2025-2029", sin precisar qué compromiso, meta o plazo del plan de gobierno habría sido incumplido ni qué función constitucional o legal habría dejado de cumplir el mandatario.

Este anuncio se produjo horas después de que el mandatario defendiera su gestión y mencionase una posible "reelección" durante un evento celebrado en la provincia costera de Manabí.

La petición de revocatoria surge de la iniciativa 'Revoca EC', respaldada por el excandidato presidencial y expresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) Leonidas Iza, y el abogado Washington Andrade, quienes acudieron el 9 de junio al CNE para solicitar los formularios.

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Además, este martes, algunos de los principales sindicatos del país como la Unión Nacional de Educadores (UNE) y Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE), entre otros, acudieron a las instalaciones de la institución electoral para respaldar la solicitud de revocatoria en contra de Noboa y la vicepresidenta, María José Pinto.

Las organizaciones aseguraron que el Gobierno ha incumplido las principales promesas realizadas en áreas fundamentales como salud, educación, seguridad y empleo, "profundizando la crisis social que atraviesa el país", según señalaron en un comunicado.