OMS ensayará dos posibles tratamientos contra el ébola Bundibugyo en la RDC

Los antivirales, MBPC 134 y remdesivir, serán donados por Estados Unidos y por la farmacéutica de ese país Gilead, detalló el máximo responsable de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en rueda de prensa.

En los ensayos colaborarán el Instituto Nacional de Investigación Biomédica de la RDC, la ONG sanitaria ALIMA y la Universidad de Oxford, agregó Tedros, quien señaló que están en contacto estrecho con las comunidades donde se realizarán los ensayos para implicarlas en ellos.

Tedros subrayó que a pesar de los progresos, en la lucha contra el ébola, el brote de la variante Bundibugyo que actualmente afecta a la RDC sigue avanzando rápidamente, con 1.094 casos confirmados y 277 muertes.

Además, en la vecina Uganda el número de casos confirmados se eleva a 20, con dos muertes, y este miércoles Francia informó que un trabajador sanitario de ALIMA ha dado positivo por ébola tras regresar de la RDC, por lo que está siendo atendido y monitorizado.

El director de la OMS subrayó que más de un centenar de personas se han recuperado, y también destacó que en la RDC ha aumentado rápidamente el número de camas hospitalarias con capacidad para tratar a afectados por el virus.