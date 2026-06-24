Oporto inaugura Babell, una oda al libro y a la cultura

Todo gira en torno a Livraria Lello, una de las librerías más famosas del mundo, situada en el casco histórico de Oporto, que gestiona la fundación homónima y que en este 2026 cumple 120 años de historia.

El presidente de Portugal, António José Seguro, ha recordado en el acto inaugural que el libro “es la extensión de la memoria y de la imaginación” y ha elogiado la cooperación institucional en la organización de este evento.

Hasta el domingo 29 de julio el público podrá disfrutar de numerosos encuentros en plena calle con escritores, además de exposiciones artísticas, conciertos y una programación complementaria destinada al público infantil con el objetivo de introducir a los más pequeños en el mundo de la literatura.

“Oporto se convierte estos días en la ciudad del libro”, ha destacado el alcalde de la ciudad, Pedro Duarte, ya que en ella pondrán la mirada miles de personas de todo el mundo.

Para Duarte, “invertir en cultura es invertir en el futuro”, ya que el ayuntamiento colabora en la organización junto a la Fundación Babell -institución que colabora con EFE en la difusión de este contenido-, que ha destinado a esta primera edición más de tres millones de euros.

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La jornada también ha servido para inaugurar una nueva ala de la Livraría Lello, una de las dependencias que más turistas acoge en Oporto, que ha sido diseñada por el prestigioso arquitecto luso Álvaro Siza Vieira, que también ha acudido a la inauguración.

Aurora Pedro Pinto, administradora de la Fundação Livraria Lello, ha asegurado durante la inauguración que el nuevo espacio de la librería se ha creado para “acoger ideas que aporten libertad y memoria, ya que queremos la ciudad del libro, porque sin libros no hay ciudad”.

El comisario de Babell, Rui Couceiro, ha recordado el "gran éxito" de la novedosa iniciativa de que la entrada a cualquiera de los eventos de Babell consista en adquirir un libro en cualquiera de las más de cincuenta librerías de esta ciudad.

El evento ha contado con la presencia de la ministra de Cultura de Portugal, Margarida Balseiro Lopes, quien ha destacado la importancia de este tipo de espacios para “la reflexión y los diálogos”, y con representantes españoles, como la concejal de Cultura, Turismo y Deportes del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, o el consejero de Cultura de la Xunta de Galicia, José López Campos.