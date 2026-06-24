Pakistán anuncia que la próxima semana seguirán las reuniones técnicas entre EEUU e Irán

"Las conversaciones técnicas están en marcha y se reanudarán la próxima semana, probablemente el lunes o el martes. Este es un receso temporal y las conversaciones continuarán", declaró el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán, Tahir Andrabi, durante una rueda de prensa semanal.

Esta confirmación por parte de Islamabad se produce un día después de que el viceministro de Asuntos Exteriores, Kazem Gharibabadi, quien encabezó el equipo técnico negociador de Irán, afirmara que las conversaciones mantenidas en Suiza habían concluido con éxito, según informó la agencia de noticias iraní IRNA.

"Asimismo, se decidió formar cuatro grupos de trabajo: levantamiento de sanciones, programa nuclear, reconstrucción y desarrollo económico, y seguimiento e implementación", afirmó el canciller iraní.

Durante la cita del domingo entre los representantes, Irán y Estados Unidos acordaron una "hoja de ruta para alcanzar un acuerdo final en un plazo de 60 días" y decidieron celebrar negociaciones técnicas en Bürgenstock durante el resto de la semana.

Según Irán, la próxima fase de las negociaciones, sobre las que no precisó ninguna fecha, involucrará a un comité de alto nivel.

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La confirmación de Pakistán se produce inmediatamente después de la visita a Islamabad del martes del presidente iraní, Masud Pezeshkian, y su canciller, Abás Araqchí, durante la que mantuvieron varias reuniones con la cúpula del Ejecutivo paquistaní, mediador directo junto a Catar en las conversaciones de Suiza.

Tras el encuentro, Pezeshkian y el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, dejaron claro que el programa de misiles balísticos de Teherán es una línea roja que nunca ha formado parte de las negociaciones con Washington.

Sharif también aseguró durante una rueda de prensa que su Gabinete no cesará los esfuerzos de mediación entre Irán y Estados Unidos hasta alcanzar una "paz duradera" en la región, allanando el camino para la siguiente fase de unas negociaciones que buscan poner fin a más de 100 días de conflicto.