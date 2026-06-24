Pekín critica a Taiwán por rechazar visitas de operadores turísticos de China continental

El portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado (Ejecutivo chino) Chen Binhua aseguró en una rueda de prensa que dichas visitas constituyen una práctica habitual en el sector y que se trata de "intercambios "estrictamente profesionales y no gubernamentales".

El vocero explicó que con el objetivo de impulsar el programa piloto de viajes a Taiwán para residentes de Shanghái y Fujian, los sectores turísticos de ambas regiones organizaron grupos de profesionales para solicitar su entrada en la isla y realizar inspecciones sobre el terreno de las rutas turísticas.

Sin embargo, Chen señaló que las autoridades del Partido Democrático Progresista (PDP, gobernante en Taiwán) impusieron como condición previa la celebración de consultas formales entre los organismos bilaterales de turismo y rechazaron directamente las solicitudes de entrada de los grupos de inspección.

A falta de relaciones oficiales, Taiwán y China negocian por medio de dos asociaciones con poderes delegados por los respectivos gobiernos y, en el caso turístico, cada orilla cuenta con un organismo sectorial equivalente.

"Se trata de un caso típico de manipulación política y de creación deliberada de obstáculos", estimó Chen, que calificó la medida adoptada por la parte continental como "de buena voluntad" y destinada a promover los intercambios entre la sociedad civil y a apoyar la industria turística de la isla.

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China anunció en enero de 2025 la "próxima" reanudación de los viajes en grupo a Taiwán para los residentes de Fujian y Shanghái, una medida que según el Ministerio de Cultura y Turismo de China respondía a "las grandes expectativas de la población y de la industria turística de Taiwán".

Sin embargo, si bien en su momento el Consejo de Asuntos Continentales (MAC) de la isla, el organismo gubernamental encargado de las relaciones con China, dio la "bienvenida" a los turistas chinos que visiten la isla, también recalcó que la parte continental todavía no había ofrecido detalles específicos sobre la implementación de estos viajes en grupo.

Pekín, que considera a Taiwán como una parte inalienable del territorio chino y no descarta el uso de la fuerza para hacerse con su control, dejó en 2019 de expedir permisos turísticos individuales para visitar Taiwán ante el deterioro de las relaciones con Taipéi, cuyo Ejecutivo defiende que solo los 23 millones de habitantes de la isla tienen derecho a decidir su futuro político.