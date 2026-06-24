Perú expresa solidaridad a Venezuela e informa que no hay peruanos afectados

El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Sección de Intereses en Caracas, permanece atento ante cualquier requerimiento de asistencia de los peruanos en ese país, agregó la fuente oficial.

De la misma forma, la Cancillería recordó que cualquier ciudadano peruano que tuviera alguna emergencia por los hechos ocurridos puede contactarse con esa oficina a un número de emergencia y un correo electrónico difundidos en la comunicación.

Desde hace dos años, las relaciones diplomáticas entre Perú y Venezuela están rotas y sus respectivas sedes diplomáticas cerradas, después que Lima denunció irregularidades en las últimas elecciones presidenciales de Venezuela y reconoció como ganador al candidato opositor Edmundo González Urrutia.

Dos fuertes terremotos sacudieron este miércoles el Caribe venezolano con apenas 39 segundos de diferencia, en una secuencia sísmica cuyo evento principal fue un sismo de magnitud 7,5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos.

Los movimientos causaron grandes afectaciones en Caracas, donde han colapsado edificios mientras otros han sufrido distintos daños materiales, según constató EFE.

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Las autoridades precisaron que el primer movimiento telúrico, inicialmente reportado con una magnitud de 7,2, fue reclasificado como un sismo precursor del terremoto de 7,5, tras el análisis de los registros sísmicos.