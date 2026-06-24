Polonia acogerá conferencia para reconstrucción de Ucrania en clima de tensión bilateral

Polonia y Ucrania han protagonizado en las últimas semanas un choque diplomático vinculado a la memoria histórica compartida, que escaló el pasado viernes cuando el presidente polaco, Karol Nawrocki, retiró a Zelenski la Orden del Águila Blanca, la máxima distinción polaca, tras la decisión de Kiev de nombrar a una unidad militar en honor a una formación nacionalista (UPA) vinculada a matanzas de civiles polacos en la Segunda Guerra Mundial.

En respuesta, Zelenski devolvió la medalla por correo certificado, algo que ofendió aún más a Nawrocki, quien denunció el martes que no había sido invitado a la conferencia, que se celebra anualmente desde julio de 2022 cuando la primera edición tuvo lugar en la ciudad suiza de Lugano tras sustituir un foro que se celebraba desde 2017 anualmente para apoyar a Ucrania en sus reformas.

La víspera se conoció además que Zelenski no irá a la conferencia, que tiene el objetivo de reforzar el apoyo internacional a la reconstrucción del país invadido por Rusia e impulsar las inversiones en las empresas ucranianas, sino su primera ministra, Yulia Sviridenko, un nivel de representación que Kiev pidió no subestimar.

El primer ministro polaco, el liberal Donald Tusk, ha intentado en todo momento calmar las aguas y ha afirmado que "el conflicto entre Polonia y Ucrania alegra a (el presidente ruso, Vladímir) Putin y conmociona a nuestros aliados".

"La tarea de los presidentes Zelenski y Nawrocki es calmar las emociones, no avivar la tensión. La línea de frente discurre en otro lugar", enfatizó tras retirar el presidente polaco, de ideología conservadora, la orden a su homólogo ucraniano.

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En opinión de Zelenski, toda esta polémica forma pare de la campaña electoral "que ya ha empezado en Polonia y que continuará en 2027" cuando el país celebrará comicios para elegir a un nuevo Gobierno.

"El presidente Karol está luchando por el cargo de primer ministro, con el objetivo de que su partido derrote al primer ministro Tusk. Eso es exactamente lo que está ocurriendo", dijo al medio TCH Zelenski.

Tusk copresidirá de esta forma con Sviridenko la conferencia, a la que ya han confirmado su asistencia el canciller alemán, Friedrich Merz, la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, quien, junto con los jefes de Gobierno de Suecia, Bulgaria, Estonia, Finlandia, Lituania, Polonia y Rumanía, se reunirá en paralelo este jueves en la llamada cumbre del Flanco Oriental aprovechando su presencia en Gdansk.

Para la Conferencia para la Reconstrucción de Ucrania se han preparado 200 acuerdos y contratos, muchos de ellos bilaterales, que movilizarán "cientos de miles de millones de dólares" para la posguerra en caso de un alto el fuego, según Tusk.

El evento, que reunirá a un centenar de países, con cerca de cuarenta representadas gubernamentales, además de altos cargos de instituciones financieras como el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, y la jefa del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), Odile Renaud-Basso, y líderes empresariales, se centrará en los sectores ucranianos más afectados por la agresión rusa: energía, infraestructuras críticas y logística.

La conferencia también pondrá un énfasis adicional en el fortalecimiento de las capacidades de seguridad de Ucrania, incluida una "nueva dimensión de Seguridad y Defensa" propuesta por Polonia, ya que Varsovia considera que el fortalecimiento de la defensa de Ucrania es esencial para la reconstrucción general del país y su desarrollo a largo plazo.