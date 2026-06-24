Sánchez avala que no haya espacios de impunidad para los corruptos, "sean quienes sean"

Sánchez se refirió así por vez primera a la sentencia que ha condenado al exministro, también exsecretario general del partido socialista (PSOE), en una comparecencia ante el pleno del Congreso para exponer su posición ante los diversos casos judiciales que afectan a su formación y a miembros de su familia.

La condena a Ábalos, antiguo ministro de Transportes del Gobierno de Sánchez, dentro de un caso sobre mordidas (coimas) en contratos públicos de mascarillas aprobados durante la pandemia del coronavirus, ha vuelto a agitar esta semana la convulsa política española, con peticiones de elecciones y de limpieza en el seno del PSOE.

Dentro del mismo caso, Koldo García, exasesor de Ábalos, ha sido condenado a 19 años y ocho meses de prisión, y el comisionista Víctor de Aldama a 4 años y medio, aunque a éste, gracias a que ha proporcionado información "veraz y relevante" en la investigación, se le ha suspendido la ejecución de la pena.

Sánchez garantizó durante su comparecencia que jamás ha conocido y no habría tolerado conductas irregulares en el PSOE, y subrayó que su partido no se ha financiado irregularmente.

"No debe existir ninguna sombra de duda sobre la actuación del Gobierno, y quien quiera proyectarla, le pido que no especule, o insinúe, no susurre, que lo demuestre con pruebas", añadió.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sobre el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, el primer exjefe del Ejecutivo español investigado por la justicia, Sánchez aseguró que sigue confiando en él por su trayectoria y por la "convicción" con la que ha defendido la "legalidad de su actividad privada".

Zapatero declaró la semana pasada ante el juez que lo investiga por sospechas de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental, acusaciones a las que se suman otras de delito fiscal y contrabando por las casi 80 joyas que guardaba en una caja fuerte de su oficina.

Sánchez incidió en el Congreso en que en el Ejecutivo de Zapatero "no hubo un solo escándalo" de corrupción, y en que el expresidente no ostenta un cargo público desde hace 15 años y está avalado por su colaboración con la Justicia.

Destacó que "nadie puede aún sacar conclusiones" sobre la investigación de este caso, en la que el Ejecutivo que él preside "no tiene nada que ocultar ni, por supuesto, nada que lamentar".

Sobre el rescate a la aerolínea venezolana Plus Ultra, en el centro de la investigación a Zapatero, Sánchez fue tajante; al Gobierno le compete aclarar si hubo trato de favor en el préstamo y "la respuesta es clara, rotunda y contundente": "no lo hubo".

Por su parte, el líder del opositor Partido Popular (PP), el conservador Alberto Núñez Feijóo, pidió a Sánchez que disuelva las Cortes y convoque elecciones por los casos de "corrupción" que lo rodean.

"Lo único que se espera de usted en estas Cortes es que las disuelva y vayamos a votar", afirmó en respuesta a la intervención de Sánchez ante el pleno del Congreso.

Feijóo añadió que Sánchez no está aquí "por ser el número uno de los líderes mundiales", sino por ser "el uno" de un Gobierno "corrupto".

"Se lo digo sin presunto y se lo digo con el aval de una sentencia firme por unanimidad del Tribunal Supremo", apostilló en referencia a la condena al exministro Ábalos.