Sheinbaum prevé reunión “cordial” con Felipe VI y nueva etapa en relación con España

“Mañana va a ser una reunión cordial. Vamos a platicar de los distintos temas. De mi parte, yo lo que le quiero explicar es lo que significa eso para México. (...) El reconocimiento de los pueblos originarios, de su grandeza cultural, de lo que representan para México las grandes civilizaciones de antes y los pueblos originarios de hoy”, señaló la mandataria durante su conferencia matutina.

El encuentro con Felipe VI, previsto para este jueves en Palacio Nacional, marcará un nuevo capítulo en la relación entre ambos países, luego de que Sheinbaum no invitase al monarca a su toma de posesión en octubre de 2024, en medio del desacuerdo por la falta de respuesta a la carta enviada a Madrid en 2019 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) solicitando un reconocimiento histórico por los agravios contra los pueblos originarios.

Sheinbaum indicó que la petición planteada por López Obrador, de su mismo partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), fue mal interpretada por las autoridades españolas de entonces.

“Hubo una actitud distinta de cuando se pidió el perdón con el (ex)presidente López Obrador, que lo tomaron como una ofensa, cuando no era así porque además la carta estaba muy bien escrita y planteaba cubrir algo conjunto, no pretendía otra cosa más que reconocer las atrocidades que hubo con la llegada de los españoles a México”, señaló.

No obstante, la mandataria reconoció que en los últimos meses se produjeron señales que contribuyeron a mejorar el clima entre ambos países, entre ellas la visita de Felipe VI a exposiciones mexicanas en España dedicadas al patrimonio indígena.

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“Y eso nosotros lo tomamos en cuenta porque incluso lo criticaron allá a él por eso. Entonces, nosotros lo tomamos en cuenta”, afirmó.

El rey Felipe VI viaja a México para asistir al partido del Mundial de fútbol de 2026 entre España y Uruguay en Guadalajara (oeste), pero aprovechará la visita para reunirse con Sheinbaum en la sede del Ejecutivo mexicano.

“Como viene a México, es un jefe de Estado. Yo lo invito a que venga Palacio Nacional para recibirlo aquí y platicar sobre este tema y otros temas en la relación México-España”, explicó.

La presidenta consideró que los pasos recientes del monarca español abren una nueva etapa de comunicación entre ambos países.

“Fue un gesto de parte de ellos, muy importante. Y nosotros lo consideramos ese gesto que tuvieron y pues se abre una nueva comunicación”, dijo.

Sobre la reunión, adelantó que abordará de manera general la relación entre México y España: “Y al mismo tiempo, pues hablaremos de otros temas también, hasta de fútbol, yo creo que vamos a hablar”.