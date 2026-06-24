Starmer dice que seguirá en su escaño de diputado hasta el final de la legislatura

El dirigente "va a permanecer" en el escaño durante lo que resta de este Parlamento, en principio hasta las próximas elecciones generales, previstas para 2029, según precisó su portavoz.

A la pregunta de si aceptaría un puesto en el próximo Gobierno laborista, el portavoz dijo que Starmer ha señalado que esto es "el final de su viaje político".

Starmer hizo este miércoles una de sus últimas comparecencias en una sesión de control al Gobierno en la Cámara de los Comunes, en la que defendió sus logros desde que llegó al poder con mayoría absoluta en julio de 2024 y respondió con humor a las bromas de la oposición sobre su sucesión.

Si el exalcalde de Mánchester Andy Burnham se mantiene como el único aspirante a reemplazarlo, podría ser proclamado nuevo líder laborista al final del plazo previsto de presentación de candidaturas, el próximo 16 de julio, tras lo cual asumiría la jefatura de Gobierno.

Si hubiera otros contendientes, se celebrarían elecciones internas en el Partido Laborista para tener un sustituto en septiembre.

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Aunque hoy debía ser la sesión de debut de Burnham en la Cámara Baja tras jurar su escaño el pasado lunes (que ganó en una elección parcial el 18 de junio), no parecía estar entre sus correligionarios, que arroparon a Starmer en el último tramo de su mandato.

Tras su intervención parlamentaria, el primer ministro, que permanecerá en funciones hasta la proclamación de su sucesor, viajará a Berlín para participar en una reunión del formato E5, integrado por Alemania, Francia, el Reino Unido, Italia y Polonia, centrada en la coordinación del apoyo a Ucrania y en los preparativos de la próxima cumbre de la OTAN.