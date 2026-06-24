Subastan retrato de Brigitte Bardot pintado por Kees van Dongen en otoño próximo en Paris

La obra, un óleo sobre lienzo de gran formato (130 por 97 centímetros) ha permanecido durante más de sesenta años fuera del mercado, conservada en el entorno del artista y procedente directamente de su sucesión, informó este miércoles la casa Artcurial, organizadora de la subasta.

El cuadro, de un valor estimado entre 800.000 y 1,2 millones de euros, es una de las piezas centrales de la subasta, en la que también se presentarán otras 18 piezas de Kees van Dongen procedentes de la misma herencia.

Realizado en el taller parisino del pintor, en la rue de Courcelles, el retrato muestra a Brigitte Bardot en un momento clave de su proyección internacional, poco después del éxito de la película 'Et Dieu… créa la femme', en 1956, que la convirtió en un icono mundial.

La sesión de 1959 fue organizada por la revista Paris Match y documentada por el fotógrafo Izis, en un encuentro que reunió a dos figuras emblemáticas de su tiempo, según Artcurial.

Kees van Dongen, uno de los grandes retratistas de la alta sociedad parisina del siglo XX, plasmó a Bardot con su característico estilo, marcado por el uso de colores intensos, en particular un fondo amarillo vibrante.

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La obra, titulada 'B.B. aux yeux d’autruche', es considerada una de las más representativas de su última etapa artística.

Antes de la subasta, la pieza será expuesta en Mónaco del 4 al 8 de julio en el Hôtel Hermitage Monte-Carlo, y posteriormente en París del 19 al 24 de octubre en la sede de Artcurial, donde tendrá lugar la venta el 24 de octubre de 2026.