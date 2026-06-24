Suiza espera el peor momento de canícula este jueves, con temperaturas de hasta 37 grados

MétéoSuisse advierte de que no se prevé ningún alivio al calor actual hasta la próxima semana y se esperan temperaturas máximas de entre 34 y 37 grados centígrados en gran parte del país.

La meseta suiza, donde se encuentra la mayoría de las grandes ciudades, así como la cuenca del Rin y otras partes del territorio nacional, están en alerta máxima por calor, que es decretada por el servicio meteorológico del país cuando se superan durante tres días consecutivos los 27 grados de media.

Los medios suizos han aconsejado a la ciudadanía planes alternativos para buscar alivio a la canícula, como visitas a bosques de montaña, cuevas turísticas, museos con aire acondicionado -un aparato no muy frecuente en las residencias privadas del país- o cines.

En estos últimos, las autoridades de Ginebra han organizado sesiones gratuitas para las personas mayores y más vulnerables al calor, con el fin de ofrecerles un respiro ante el fuerte calor, que en la ciudad se ve agravado por la humedad procedente del lago Lemán.