Un terremoto de 6,9 sacude el norte de Japón y se percibe en Tokio

El sismo tuvo lugar sobre las 7.30 hora local (22.30 GMT del miércoles) a una profundidad de 50 kilómetros en las costas frente a Iwate, según la Agencia Meteorológica de Japón (JMA, por sus siglas en inglés).

Algunas localidades de la prefectura de Aomori registraron un nivel 6 en la escala japonesa de 7 niveles, centrada en medir la agitación sobre la superficie y el potencial destructivo de los temblores.

Por el momento, no se conocen datos sobre posibles daños, si bien los servicios de tren bala, el 'shinkansen', están suspendidos.

Por otro lado, se está comprobando si existen anomalías en las instalaciones nucleares ubicadas en la prefectura de Aomori.

Japón se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego, una de las zonas sísmicas más activas del mundo, y sufre terremotos con relativa frecuencia, por lo que sus infraestructuras están especialmente diseñadas para aguantar los temblores.