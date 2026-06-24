Una ONG denuncia que se eleva a 29 el número de presos muertos en Venezuela desde abril

A través de una publicación en X, la ONG indicó que Rafael Vásquez García, quien estaba preso en el Centro de Reclusión para Procesados Judiciales 26 de Julio, falleció por un "shock hipovolémico y otras complicaciones de salud, como consecuencia de la grave falta de atención médica integral en los penales del país".

El OVP reiteró que es responsabilidad estricta de las autoridades venezolanas velar por la integridad y la vida de las personas bajo su custodia.

"Exigimos que se garantice el derecho humano a la salud y a la atención médica oportuna en las cárceles", añadió el observatorio.

La organización indicó que en lo que va de junio han fallecido seis presos en cárceles de los estados Miranda (norte), Guárico (centro), Mérida (oeste), Táchira y Zulia, ambos fronterizos con Colombia.

A principios de este mes, el OVP indicó que un total de 181 presos murieron en las cárceles y los calabozos de Venezuela durante 2025, la mayoría por falta de atención médica.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La ONG alertó entonces, durante la presentación de su informe anual, que esto representa un aumento de más de un 50 % de estos casos respecto al año anterior.

El observatorio señaló, a partir de un registro del 85 % de los centros de detención en el país, que 158 de las muertes ocurrieron en cárceles y 23 en calabozos policiales.

Así mismo, aseguró que 151 de los decesos se dieron por falta de atención médica.

Entre las causas de los fallecimientos menciona las afecciones cardiovasculares, cardiorrespiratorias, respiratorias, fallo multiorgánica y shock hipovolémico.

Finalmente, el OVP alertó sobre intentos de suicidio y reiteró la denuncia acerca de tratos crueles, "inhumanos y degradantes" en las cárceles venezolanas.