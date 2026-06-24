Una turista española acusada de racismo es detenida en el aeropuerto de São Paulo

La mujer, cuyo vuelo provenía de la ciudad de São Luis, fue arrestada después de que otros pasajeros la escucharan proferir ofensas racistas contra los trabajadores responsables de la retirada de las maletas, de acuerdo con un comunicado de la institución.

La turista se quejó del retraso en la salida de la aeronave ante la falta de escaleras y lo achacó a que había "solo monos allí fuera", en referencia a los empleados del aeropuerto, según el portal G1.

La aerolínea Latam, que alertó a las fuerzas de seguridad de la situación, afirmó en un comunicado enviado a los medios de comunicación que condena cualquier manifestación racista y que no existía "ninguna justificación" para insultar a los trabajadores.

Desde 2023, el crimen de injuria racial en Brasil es imprescriptible, además de acarrear multa y una pena de prisión de entre dos y cinco años.

Múltiples turistas han sido detenidos por este crimen en los últimos años, entre ellos la abogada e influencer argentina Agostina Páez, quien pasó más de dos meses retenida en el país tras llamar "mono" a un camarero.

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Páez, cuyo caso se volvió emblemático, solo pudo regresar a Argentina después de pagar una fianza de 97.000 reales (unos 18.653 dólares o 16.166 euros), el valor de la indemnización que tendrá que pagar en caso de ser condenada.