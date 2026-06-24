Uruguay reconoce la victoria de De la Espriella en Colombia tras la concesión de Cepeda

A través de un comunicado emitido este miércoles por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ejecutivo uruguayo felicitó al mandatario electo y destacó la vocación cívica del pueblo colombiano.

Este pronunciamiento oficial llega una vez despejadas las dudas sobre el recuento, en consonancia con la postura diplomática de Uruguay de "esperar que haya una confirmación de los órganos electorales" antes de emitir juicios sobre comicios con márgenes muy ajustados, tal como había adelantado la Cancillería.

De la Espriella, candidato de ultraderecha, se impuso en las urnas con 12,9 millones de votos (49,66 %), superando al aspirante de la izquierda Iván Cepeda por menos de un punto porcentual de diferencia.

De esta manera, Uruguay afirma que seguirá comprometido con la profundización de las relaciones bilaterales con el nuevo gobierno colombiano, así como con el trabajo conjunto en favor de la integración regional.

Ante el avance definitivo del conteo, el aspirante del Pacto Histórico y la coalición Alianza por la Vida decidió reconocer a su adversario "como un acto de responsabilidad democrática".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Lo hago porque creemos profundamente en la democracia y porque estamos convencidos de que las diferencias políticas deben resolverse mediante la participación ciudadana y el respeto a las instituciones", manifestó Cepeda, subrayando que la "extraordinariamente estrecha" diferencia de votos refleja la intensidad del debate y la responsabilidad compartida frente al futuro del país.

Pese a allanar el camino institucional al aceptar los resultados, Cepeda confirmó que liderará una oposición durante el periodo 2026-2030.

El dirigente garantizó que defenderá la democracia con toda su energía "moral y política" y advirtió que no tolerará que se estigmatice a los movimientos sociales ni a la juventud.

Asimismo, señaló que desde la oposición no se aceptarán restricciones a la libertad de expresión, ni "tratos machistas u homófobos por parte del presidente de la República".