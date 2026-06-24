Venezuela dará a conocer una deuda de 240.000 millones de dólares, según Financial Times

El nivel de endeudamiento estaba estimado por los mercados de entre 150.000 y 200.000 millones de dólares, añade el diario.

Según personas familiarizadas con los planes de Venezuela, dentro de unas semanas el país tiene previsto presentar a los acreedores el estado de sus finanzas, después de que el presidente Nicolás Maduro fuera arrestado en una operación militar de Estados Unidos a principios de año.

El FT agrega que Delcy Rodríguez, líder interina de Venezuela, busca alcanzar un acuerdo con los acreedores antes de finales de este año a fin de permitir el regreso del país a los mercados internacionales, tras permanecer excluido durante casi una década.

El banco de inversión estadounidense Centerview Partners, contratado por Caracas como asesor financiero, ha ayudado a elaborar un plan para devolver la deuda de Venezuela a una situación sostenible.

El FT califica de inusual que el análisis de una reestructuración soberana tan grande como esta no haya sido elaborado por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

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Algunos miembros de la oposición venezolana temen que una reestructuración acelerada, realizada al margen del FMI, deje a Venezuela en una posición negociadora débil frente a los tenedores de bonos.

"Esta es una de las primeras grandes reestructuraciones en las que el FMI no es el autor del análisis de sostenibilidad de la deuda", señaló un inversor que recientemente se deshizo de sus posiciones en bonos venezolanos.