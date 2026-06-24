Vietnam experimenta una ola de calor "excepcionalmente intensa" con más de 40 grados

El Centro Nacional de Pronóstico Meteorológico e Hidrológico, citado por el periódico gubernamental Chinhphu, emitió una alerta por riesgo de desastre natural, porque estos "periodos prolongados de calor intenso" aumentan el riesgo de explosiones e incendios tanto en zonas residenciales como forestales.

Los termómetros del centro del país y de la capital registraron temperaturas cercanas y superiores a los 40 grados, "un clima extremo" que, sumado al efecto de isla de calor urbana, provocaron en Hanói una "sensación de calor sofocante", detalla la prensa.

Las regiones montañosas del norte de Vietnam también sufrieron el "calor particularmente intenso" de esta ola, con temperaturas que oscilaron durante la jornada entre los 35 y 37 grados.

La previsión, sin embargo, no da tregua, ya que se espera que estas zonas vuelvan a experimentar mañana temperaturas similares, con una humedad mínima del 45-50 %, lo que intensificará aún más la sensación térmica.

A partir del 26 de junio, es probable que la ola de calor en el norte del país remita gradualmente, según recoge Chinhphu, aunque en las zonas orientales la sensación sofocante podría prolongarse durante varios días más.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En este contexto, las autoridades han instado a la población a minimizar los desplazamientos y las actividades al aire libre durante las horas de mayor calor para prevenir insolaciones y reducir el riesgo de agotamiento.

Esta temperaturas inusualmente intensas coinciden con la ola de calor europea que, actualmente, afecta a millones de personas en 24 países del continente, y podría prolongarse al menos las dos próximas semanas, indicó la Organización Meteorológica Mundial (OMM), que alertó de los efectos en cadena que tiene en la actividad económica, las infraestructuras, la agricultura y el medio ambiente.