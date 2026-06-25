Agencias de la ONU en Ginebra y el Gobierno suizo ofrecen condolencias y ayuda a Venezuela

"Estoy profundamente apesadumbrado por el terremoto que ha golpeado a Caracas, me solidarizo con todos los que han perdido seres queridos, hogares, o han sufrido lesiones", señaló en su cuenta de X el alto comisionado de la ONU para los refugiados, Barham Salih, quien aseguró que el ACNUR está preparado para apoyar los esfuerzos de respuesta a la catástrofe.

El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, mostró su solidaridad con el pueblo de Venezuela, y manifestó su esperanza en que su resiliencia "prevalezca ante esta tragedia".

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) recordó a los voluntarios y especialistas en primeros auxilios "que trabajan incansablemente para apoyar a las comunidades más impactadas", y señaló que está preparado para ampliar su asistencia en caso necesario.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) expresó su "profunda consternación" y anunció que se está preparando para proporcionar refugio de emergencia, servicios de agua, saneamiento, higiene y salud a los afectados, incluyendo las comunidades desplazadas dentro del país.

Por parte del Gobierno suizo, el presidente Guy Parmelin declaró en X que Suiza se solidariza con Venezuela tras los devastadores terremotos y "está lista para ayudar en caso de que así se solicite".