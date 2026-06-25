Al menos cinco heridos por el terremoto de magnitud 6,9 que sacudió el norte de Japón

Cuatro personas sufrieron heridas, provocadas durante la evacuación y por objetos derribados por el sismo, en la ciudad de Hashikami de la prefectura norteña de Aomori, indicó la cadena de televisión pública NHK.

Una quinta persona de avanzada edad en la prefectura de Iwate, en la ciudad de Kamaishi, sufrió una caída en su domicilio y se fracturó el brazo derecho, añadió la cadena nipona.

El sismo tuvo lugar sobre las 7:30 hora local (22:30 GMT del miércoles) a una profundidad de 50 kilómetros en las costas frente a Iwate, según la Agencia Meteorológica de Japón (JMA, por sus siglas en inglés).

Algunas localidades de Aomori registraron un nivel 6 en la escala japonesa de 7 niveles, centrada en medir la agitación sobre la superficie y el potencial destructivo de los temblores, obligando a suspender temporalmente los servicios del tren bala, el 'shinkansen', pero sin desatar una alerta por tsunami.

"A los residentes de las zonas donde el temblor fue más fuerte, les pido que sigan atentos ante la posibilidad de réplicas de la misma intensidad", dijo la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, en su cuenta de la red social X.

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Takaichi también anunció que se están tomando medidas de emergencia para el rescate y salvamento de los posibles afectados, y que el Gobierno estableció "de inmediato" una oficina de respuesta en el Centro de Gestión de Crisis de su residencia oficial.

Japón se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego, una de las zonas sísmicas más activas del mundo, y sufre terremotos con relativa frecuencia, por lo que sus infraestructuras están especialmente diseñadas para aguantar los temblores.