Al menos dos dominicanos desaparecidos por terremotos en Venezuela

Así lo indicó el Ministerio de Exteriores dominicano en un comunicado, en el que aseguró que "mantiene comunicación constante con las autoridades venezolanas y con las instancias correspondientes, dando seguimiento permanente a la situación y realizando las gestiones necesarias para localizar a los ciudadanos dominicanos que aún no han podido ser contactados, así como para brindar asistencia y acompañamiento a sus familiares".

La Cancillería recomendó a los ciudadanos dominicanos abstenerse de viajar a Venezuela "hasta tanto las condiciones lo permitan y las autoridades competentes indiquen que es seguro hacerlo".

Por otro lado, recordó que desde el 30 de julio de 2024, España "representa los intereses de República Dominicana en Venezuela", por lo que, "en caso de emergencia", instó a que los ciudadanos dominicanos se comuniquen con el Consulado General español en Caracas.

El Caribe venezolano fue sacudido este miércoles por dos fuertes terremotos con apenas 39 segundos de diferencia, de magnitud 7,2 y 7,5, respectivamente, según informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos.

Hay al menos 164 muertos y 971 heridos, según las autoridades. Se han reportado edificios colapsados en la Caracas, la capital, y en la cercana La Guaira, mientras que no está claro el alcance del desastres en otras zonas del interior del país.

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La Cancillería dominicana reiteró su "más profunda solidaridad" con el pueblo venezolano y con las familias afectadas por esta tragedia, y lamentó "profundamente" la pérdida de vidas humanas, las personas desaparecidas y los daños ocasionados.