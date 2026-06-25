Alemania ofrece hasta seis aviones de transporte militares para prestar ayuda a Venezuela

"Las Fuerzas Armadas están preparadas para brindar ayuda rápidamente con hasta seis aviones de transporte A400M" tan pronto como se solicite el apoyo a Berlín, señaló el Ministerio germano de Defensa en un comunicado.

El ministro de Defensa, Boris Pistorius, señaló que la noticia de que habrá posiblemente "muchos miles de fallecidos" en Venezuela le ha conmocionado profundamente".

Estos dos terremotos, dijo, parecen haber sido "los más graves en lo que va de año", por lo que "ahora es necesario actuar con rapidez y prestar ayuda".

El político socialdemócrata explicó que, con estos aviones de transporte militar se pueden por ejemplo transportar a Venezuela personal y material de la Agencia Federal de Ayuda Técnica (THW), así como realizar vuelos de transporte dentro del país.

"Naturalmente, también ofrecemos estos vuelos de transporte a nuestros socios sobre el terreno". indicó Pistorius.

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En una misión de ayuda por el terremoto en Venezuela, el A400M se utilizará principalmente como medio de transporte de personal y material, permitiendo, por ejemplo, el rápido traslado de suministros de ayuda del THW o de la Cruz Roja Alemana (DRK).

Además, esta aeronave táctica puede ser adaptada para misiones de evacuación médica (MedEvac) y emplearse para el transporte sanitario de pacientes, explicó Defensa.

El Ala de Transporte Aéreo 62 cuenta con una amplia experiencia en operaciones de ayuda utilizando el A400M, ya que participó en 2023 en el transporte de suministros de ayuda a la zona afectada por el terremoto en Turquía y, en 2024 y 2025, en el lanzamiento aéreo de ayuda humanitaria sobre la Franja de Gaza.