Alemania superará los 40 grados durante el fin de semana con noches tropicales

"Lo peor de la ola de calor aún está por llegar", señaló el DWD en un comunicado, ya que desde hace casi una semana gran parte del país sufre temperaturas máximas diarias que superaron los 30 grados debido al sistema de alta presión Hartmut.

Este jueves se alcanzaron los 35 grados, llegando a los 39 en el suroeste, por lo que las temperaturas se acercan al récord alemán para un junio de 39,6 grados.

Sin embargo, será el viernes cuando se llegará al máximo, desde el Alto Rin hasta la región del Rin-Meno, en los alrededores de Fráncfort, donde se pronostican temperaturas cercanas a los 40 grados, con la posibilidad de alcanzar los 41 en zonas aisladas.

El sábado el calor estará acompañado de tormentas eléctricas en el oeste del país, mientras que el domingo las temperaturas se intensificarán aún más en el este, llegando a los 42 grados e incluso 43 grados en algunas localidades, conforme a los pronósticos del DWD.

La pasada noche se alcanzaron máximos históricos en localidades como la de Bad Bergzabern (Renania-Palatinado) con temperaturas que igualaron el récord anterior de 26,2 grados, según la principal televisión pública alemana ARD.

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La última vez que se registraron noches tan cálidas fue el 25 de julio de 2019 en la montaña Weinbiet, localizada en esta misma región.

El DWD aseguró en un comunicado que hay motivos para pensar que se batirá el récord histórico de temperatura en Alemania de 2019 de 41,2 °C en Tönisvorst y Duisburg, ambos municipios en el estado federado Renania del Norte-Westfalia, en el suroeste del país.

"Si se supera la marca de los 40 grados el viernes o el sábado, sería un nuevo récord de junio. Si la temperatura sube por encima de los 41 grados, incluso podría ser un nuevo récord histórico", explicó un portavoz del Servicio Meteorológico Alemán (DWD) al periódico Tagesspiegel.

Factores como el polvo del Sáhara o la nubosidad, lluvias y tormentas podrían actuar como barreras de cara a alcanzar este máximo, pero el DWD puntualizó que rara vez se ha estado tan cerca de alcanzarlo.

Debido a las temperaturas extremas, varias actividades al aire libre y eventos programados para el fin de semana se han cancelado en Berlín y alrededores, como torneos de fútbol infantil, la inauguración de la Semana de la Tercera Edad o el Festival del Libro.

La compañía ferroviaria estatal Deutsche Bahn también ha ofrecido por primera vez una política especial de compensación por la ola de calor, de forma que los viajeros puedan cancelar los billetes programados para el final de la semana sin coste alguno.

En Berlín, también se han cambiado los requisitos de entrada de los conciertos de Bruno Mars, que tendrán lugar este viernes, domingo y el próximo lunes, para que los asistentes puedan entrar con bebidas no alcohólicas de hasta un litro. así como abanicos y ventiladores de mano.

Igualmente, se prevé que los berlineses se decanten por los lagos, como el Schlachtensee o el Wannsee -a las afueras de la ciudad-, para refrescarse este fin de semana y, así, combatir el calor extremo al que no suelen estar acostumbrados.