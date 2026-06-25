Amazon anuncia una inversión de 48.000 millones de dólares en la India hasta 2030

"Vamos a invertir más de 48.000 millones de dólares en los próximos cinco años para responder a la fuerte demanda de nuestros negocios en la India y ayudar al país a alcanzar sus prioridades", dijo Jassy, citado por Amazon en un comunicado.

El paquete incluye una inversión adicional de 13.000 millones de dólares para ampliar la infraestructura de inteligencia artificial y computación en la nube en el país, lo que eleva a más de 21.000 millones de dólares los planes de inversión de Amazon en esos sectores en la India entre 2026 y 2030.

Estos fondos permitirán ampliar la capacidad de los centros de datos de Amazon Web Services (AWS) en las ciudades de Bombay y Hyderabad, con el objetivo de ofrecer acceso a servicios de inteligencia artificial, herramientas para desarrolladores y tecnologías de nube.

Amazon afirmó que sus inversiones acumuladas en la India entre 2010 y 2030 superarán los 88.000 millones de dólares.

Jassy trasladó a Modi el compromiso a largo plazo de la compañía con la India y destacó el crecimiento de sus negocios en comercio electrónico, inteligencia artificial y nube, según el comunicado.

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Amazon prevé además expandir Amazon Now, su servicio de entregas ultrarrápidas, a más de 300 ciudades indias, después de lanzar este modelo como un experimento en el país.

El comercio ultrarrápido se ha convertido en uno de los segmentos más competitivos del comercio electrónico indio, dominado por plataformas locales como Blinkit, Instamart y Zepto, que prometen entregas de artículos cotidianos en unos diez minutos, y que han obligado a gigantes como Amazon a adaptar su red logística a un mercado que cada vez más exige entregas en minutos.

El auge de este modelo ha cambiado los hábitos de consumo en las grandes ciudades indias, donde muchos usuarios han sustituido compras en tiendas físicas por pedidos desde el móvil.