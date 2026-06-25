Arrestan al líder de una controvertida secta surcoreana por forzar afiliaciones políticas

Lee fue detenido la pasada noche, después de que el Tribunal del Distrito Central de Seúl ordenara su arresto al considerar que existía riesgo de destrucción de pruebas, informó la agencia local de noticias Yonhap.

El líder de la controvertida secta se enfrenta a acusaciones de forzar a al menos 56.472 miembros de Shincheonji a afiliarse al PPP entre julio de 2021 y enero de 2024, con el objetivo de influir en elecciones primarias presidenciales y legislativas del partido, y a cambio de favores para su organización religiosa.

El periodo investigado coincide en gran parte con el mandato de Yoon, que llegó al poder en 2022 y actualmente se encuentra en prisión tras ser condenado por su fallido intento de imponer la ley marcial en diciembre de 2024.

Shincheonji, fundada en 1984 por el autoproclamado mesías y con unos 212.000 miembros según estimaciones, ganó notoriedad durante la pandemia del coronavirus, cuando miles de sus fieles, principalmente en la ciudad suroriental de Daegu, fueron identificados como la mayoría de los infectados al inicio de los contagios en 2020.

Lee fue detenido el mismo año por tratar de obstruir los esfuerzos para contener la propagación del coronavirus. Poco más de tres meses después fue liberado bajo fianza por problemas de salud.

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El arresto de Lee llega en medio de un creciente escrutinio en Corea del Sur sobre grupos religiosos con vínculos con políticos.

Uno de los casos más sonados es el de la Iglesia de la Unificación, conocida de forma peyorativa como 'Secta Moon'. Su líder, Han Hak-ja, fue detenida en 2025 por acusaciones de soborno relacionadas con Yoon y su esposa, Kim Keon-hee, y está siendo también investigada por su presunta implicación en sobornos a políticos.

Este mismo miércoles la Policía lanzó una redada en las instalaciones de la iglesia Sarang Jeil mientras su líder, Jeon Kwang-hoon, es investigado por una supuesta donación ilegal de 10.200 millones de wones (6,5 millones de dólares) de la iglesia al Partido de la Unificación Libre, liderado por el propio Jeon.