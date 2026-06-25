Asfura expresa solidaridad de Honduras con Venezuela por los dos terremotos que ha sufrido

"Con profundo sentimiento de solidaridad, acompañamos al pueblo venezolano en este difícil momento. El pueblo y Gobierno de Honduras envían un mensaje de fortaleza a las familias y comunidades afectadas, y elevan sus oraciones por consuelo, esperanza y pronta recuperación", indicó Asfura en un mensaje en la red social X.

Los terremotos, de magnitud 7,5 y 7,2, han dejado numerosos edificios derrumbados y fachadas con grietas.

Las autoridades venezolanas aún no han ofrecido un informe de daños o de heridos y fallecidos, aunque el alcalde del municipio caraqueño de Chacao, Gustavo Duque, confirmó víctimas fatales, sin precisar una cifra.

En el barrio Los Palos Grandes, en el este de la capital venezolana, cientos de personas permanecían alrededor de dos edificios derrumbados.

Vecinos, así como funcionarios de Protección Civil y de la policía del municipio de Chacao intentan sacar a posibles sobrevivientes. No hay maquinaria, solo un par de plantas eléctricas para intentar iluminar el lugar del desastre, según las informaciones preliminares sobre los dos terremotos.