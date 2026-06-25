Bélgica se declara lista para ayudar a Venezuela en el marco de la UE tras los terremotos

"Las imágenes que nos llegan desde Venezuela son desgarradoras", dijo el jueves Prévot a través de su cuenta en una red social.

"Mis pensamientos están con el pueblo venezolano y con todos aquellos que aguardan noticias de sus seres queridos", añadió.

"Si se activa el Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea, Bélgica está dispuesta a prestar asistencia", dijo el ministro belga.

Prévot indicó que Bélgica sigue la situación "de cerca", que el centro de crisis en Bruselas se ha movilizado y la embajada de Bélgica en Bogotá, que se encarga también de Venezuela, "está preparada para asistir a cualquier compatriota que se encuentre en dificultades".

E instó a los ciudadanos belgas en la zona a registrarse en "Travellers Online", una plataforma gestionada por el Servicio Público Federal de Asuntos Exteriores.

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Al menos 32 personas han perdido la vida y más de 700 han resultado heridas en Venezuela como consecuencia de dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el Caribe del país, causando daños materiales aún no cuantificados, según la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez.