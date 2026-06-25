Caricom expresa su solidaridad con Venezuela y desea "rápida recuperación" tras terremotos

San Juan, 25 jun (EFE).- La Comunidad del Caribe (Caricom) expresó este jueves su solidaridad y su pésame con el pueblo venezolano por la trágica pérdida de vidas humanas, el creciente número de heridos y los graves daños causados a las infraestructuras e inmuebles como consecuencia de los devastadores terremotos que sacudieron el país.