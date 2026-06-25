Caricom expresa su solidaridad con Venezuela y desea "rápida recuperación" tras terremotos

"Nos solidarizamos con el pueblo de Venezuela en estos momentos de inmenso dolor y rezamos por una rápida recuperación de los heridos y los desplazados", aseveró la organización caribeña en un comunicado.
Asimismo, Caricom elogió los incansables esfuerzos del personal de emergencias, los equipos de primera intervención y los ciudadanos que trabajan en condiciones difíciles para rescatar a los supervivientes y prestar asistencia.
Los potentes terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el centro del país y han causado al menos 164 muertos y 971 heridos.
En este contexto, la Comunidad del Caribe envió al pueblo de Venezuela "fortaleza y resiliencia" para afrontar esta tragedia y comienza el proceso de recuperación y reconstrucción.
Los miembros de la Caricom son Antigua y Barbuda, Barbados, Bahamas, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago.