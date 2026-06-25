Consejo electoral entrega a De la Espriella credencial como presidente electo de Colombia

"Hoy nos reúne uno de los actos más significativos que tiene nuestra constitución, Colombia y el CNE hace entrega formal de las credenciales que los acreditan a ustedes, doctor Abelardo y doctor Juan Manuel (Restrepo) como presidente y vicepresidente de la república para el periodo 2026-2030", expresó el presidente del CNE, Cristian Quiroz.

De la Espriella y Restrepo recibieron la credencial en la primera aparición pública de ambos desde el domingo, cuando hablaron ante una multitud en la ciudad caribeña de Barranquilla tras la apretada victoria electoral sobre Cepeda, que fue proclamada ayer por el CNE.

De la Espriella, que asumirá la Presidencia el próximo 7 de agosto, estuvo acompañado por su familia y por decenas de sus simpatizantes, que una vez apareció en el auditorio del recinto ferial Corferias, donde se llevó a cabo el acto, gritaron: "Presidente, presidente".

Luego, cuando recibió la credencial, alguien del público grito "Firmes por la patria", su lema de campaña, y el presidente electo se llevó la mano a la sien para hacer el saludo militar que también ha usado a lo largo de la campaña presidencial.

De la Espriella obtuvo 12,9 millones de votos (49,66 %) en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del domingo pasado frente a los cerca de 12,7 millones de sufragios (48,70 %) alcanzados por el izquierdista Iván Cepeda, del Pacto Histórico, el partido del presidente Gustavo Petro.

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"Asumo su voto no como una simple decisión electoral, sino como un mandato de esperanza y un llamado inequívoco para liderar la reconstrucción de un país ignominiosamente saqueado, vilipendiado y con su dignidad republicana pisoteada", expresó De la Espriella, que intervino por primera vez tras ser proclamado presidente electo de Colombia en referencia al actual Gobierno colombiano.

El presidente electo es un abogado de 47 años admirador confeso del mandatario estadounidense, Donald Trump, y donante del Partido Republicano.

De la Espriella hizo fortuna como abogado defensor de clientes controvertidos, como el empresario colombo-venezolano Alex Saab, actualmente detenido en EE.UU., o David Murcia Guzmán, protagonista de la mayor estafa piramidal de Colombia.

De la Espriella creó en julio de 2025 su movimiento e inscribió su candidatura presidencial con el único objetivo de impedir la continuidad en el poder de la izquierda de Petro y de su sucesor, el senador Iván Cepeda, y acabó aglutinando alrededor suyo a la derecha que hasta ahora estaba en las filas del uribismo.