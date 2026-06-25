Copa Airlines cancela todos los vuelos entre Panamá y Venezuela tras terremotos

Copa Airlines había anunciado el miércoles en la noche la cancelación de los vuelos a Caracas, que se sirve del aeropuerto internacional de Maiquetía, que fue cerrado, y hoy sumó a la medida los que tenían como destino Barquisimeto, Valencia y Barcelona.

"Nuestra intención es reestablecer los vuelos a cada ciudad lo antes posible, una vez se confirmen las condiciones operativas necesarias para garantizar la seguridad de pasajeros, colaboradores y la comunidad aeroportuaria", dijo la aerolínea.

Copa anunció que "permitirá cambios de fecha y origen/destino, así como reembolsos, sin costo alguno bajo determinadas políticas y condiciones", pidió a sus usuarios contactar a sus oficinas o agentes de viaje para ello.

"Copa Airlines lamenta profundamente esta tragedia que ha afectado a Venezuela y se solidariza con sus pasajeros, colaboradores y todo el pueblo venezolano en este momento tan crítico para el país", indicó un comunicado de la empresa.

Venezuela fue sacudida el miércoles por un "doblete sísmico", un terremoto de magnitud 7,2 y otro 7,5 registrados con solo 39 segundos de diferencia en el litoral Caribe del país, que han causado al menos 164 muertos y 971 heridos según el primer reporte oficial.

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Varios países han anunciado el envío de ayuda humanitaria y socorristas, mientras que EE.UU está desplegando también equipos de búsqueda y de rescate en el país, según anunció el secretario de Estado, Marco Rubio, este jueves.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha dicho que La Guaira, un estado costero norteño vecino a Caracas y donde está el principal aeropuerto del país, es el más afectado e indicó que ha sido declarado "zona de desastre natural por la cantidad de edificios que colapsaron", cuya cantidad no precisó de inmediato.

Caracas, la capital, despertó este jueves entre escombros de edificios y restos de materiales que se desprendieron por los dos fuertes terremotos que sacudieron el miércoles una zona en el centro de Venezuela y dejaron al país suramericano sumido en una emergencia de proporciones aún desconocidas.