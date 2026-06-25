Corea del Sur y Japón celebrarán una reunión para "fortalecer la cooperación" en defensa

El objetivo, según el anuncio, es ayudar a reforzar la comprensión mutua entre Seúl y Tokio, y potenciar más la cooperación entre los dos países asiáticos, en un momento de estrecha sintonía bilateral tras los acuerdos realizados en enero, y varias visitas institucionales de los líderes a ambos territorios.

La visita de dos días de Koizumi responde a la realizada por el ministro surcoreano el pasado enero al archipiélago, donde ambas naciones acordaron retomar sus ejercicios conjuntos de rescate marítimo SAREX tras nueve años en pausa.

El ministro nipón visitará el sábado la sede de los aviones de la patrulla acrobática Black Eagles. En enero, uno de los Black Eagles se convirtió en el primer avión surcoreano en ser reabastecido de combustible por parte del Ejército japonés.