Cruz Roja reporta daños críticos en su sede en Venezuela pero mantiene atención a víctimas

La Cruz Roja Venezolana ha activado equipos de rescate para apoyar las labores de evacuación y búsqueda, y desplegó durante la noche cuatro equipos de evaluación en las zonas más afectadas, al tiempo que moviliza suministros de socorro, indicó este jueves un comunicado de la federación internacional.

Las necesidades más urgentes son "la búsqueda y el rescate, el albergue de emergencia para las familias cuyas viviendas resultaron dañadas o destruidas, y la atención médica de urgencia", agregó FICR.

También señaló que las sociedades nacionales de Cruz Roja en Ecuador, Colombia, México, Costa Rica y Argentina, países con grandes comunidades venezolanas, han activado sus servicios de contacto con familiares.

Los terremotos, de 7,2 y 7,5 grados de magnitud según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), provocaron "colapsos estructurales y daños en viviendas y comercios en Caracas y varios estados", afectando especialmente en La Guaira y la zona metropolitana de la capital venezolana, indicó FICR.