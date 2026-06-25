Cuba envía condolencias y solidaridad a Venezuela por víctimas y daños tras dos sismos

“Nuestras sentidas condolencias y toda la solidaridad con el gobierno y pueblo de Venezuela, por los terribles terremotos que este miércoles sacudieron el centro del país. El personal cubano de la Salud coopera activamente en la atención a los damnificados”, expresó en redes sociales el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel.

Al respecto, el Ministerio de Salud de Cuba (Minsap) publicó un comunicado oficial en el que señaló que en los 24 estados donde permanecen colaboradores de la isla, muchos de ellos están “incorporados desde el primer momento de los sucesos a las labores asistenciales en función del pueblo venezolano”.

“Los colaboradores de la misión médica cubana en Venezuela ratifican su compromiso con la salud y el bienestar del pueblo en medio de la difícil situación que atraviesa esa nación hermana”, indicó la nota oficial del Minsap.

Por su parte, el primer ministro del país caribeño, Manuel Marrero, ratificó la “solidaridad y acompañamiento” de Cuba “al hermano pueblo de Venezuela”.

A su vez, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, expresó sus “profundas condolencias” y recalcó que “los colaboradores de la salud de Cuba allí presentes están totalmente movilizados y prestando servicios médicos a la población afectada”.

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El Caribe venezolano fue sacudido este miércoles por dos fuertes terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, respectivamente, con apenas 39 segundos de diferencia, según informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos.

El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos explicó que ambos temblores conformaron un "doblete sísmico", un fenómeno en el que dos terremotos de gran magnitud ocurren con pocos segundos de diferencia en la misma zona.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó en esta jornada que las muertes a causa de esos terremotos ascendieron a 164 y el número de heridos a 971. Además, dijo que se habían contabilizado 30 réplicas en las últimas horas.

El Gobierno venezolano anunció la conformación de un fondo de 200 millones de dólares para la reconstrucción de las zonas afectadas, donde este jueves continúan las labores de búsqueda de sobrevivientes entre los escombros.