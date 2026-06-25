Delcy Rodríguez agradece mensajes de "apoyo y solidaridad" de líderes mundiales como Trump

En su cuenta de la red X, la presidenta ha dado las gracias a Trump y su Administración, "que han estado en constante contacto con las autoridades venezolanas, ofreciendo apoyo y solidaridad a los venezolanos ante esta tragedia que nos ha sumido en el luto".

La frase de Rodríguez es la respuesta al mensaje del dirigente norteamericano, en el que asegura que su país ayudará "a sus nuevos y grandes amigos".

Por otro lado, la dirigente venezolana también revela que ha mantenido una llamada telefónica con el Secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, quien "ha expresado solidaridad y apoyo hacia el pueblo venezolano en estos momentos difíciles para nuestra nación".

"Agradecemos esta expresión de solidaridad hacia Venezuela en una etapa tan compleja, marcada por el impacto de la catástrofe natural que ha afectado a varias regiones del territorio nacional".

En esta misma línea, Rodríguez ha expresado agradecimiento asimismo ante la "disposición manifestada por el Gobierno Italiano y por la primera ministra, Giorgia Meloni, de brindar apoyo en este momento de dificultad. Apreciamos estas expresiones de cercanía y de solidaridad hacia Venezuela".

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También ha tenido palabras para el primer ministro indio, Narendra Modi, "que ha expresado sus condolencias y la disposición de la India a apoyar los esfuerzos de ayuda a raíz de las graves consecuencias de los terremotos que han sacudido el país".

Asimismo, se ha dirigido a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, "por el mensaje de solidaridad y el ofrecimiento de apoyo al pueblo venezolano".

Rodríguez ha compartido además en esta plataforma las muestras de solidaridad enviadas, entre otros, por el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, el panameño José Raúl Mulino, y el Chileno, José Antonio Kast Rist.

A este último, le ha dicho que "en nombre del pueblo de Venezuela, agradezco al presidente José Antonio Kast, por su mensaje de solidaridad y por la disposición manifestada de brindar apoyo humanitario y cooperación en labores de rescate, tras los graves daños que ocasionaron los sismos en nuestro país".