Detienen a líder criminal vinculado a extorsión y homicidios en oeste de México

A través de sus redes sociales, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), anunció la detención, y precisó que el presunto delincuente ya había logrado evadir a la autoridad en dos ocasiones.

“Al momento de su detención contaba con orden de aprehensión vigente y está relacionado con la investigación por el homicidio de un productor mezcalero en Morelia”, aseveró el funcionario.

Según García Harfuch, el arresto se llevó a cabo en la ciudad de Morelia, en un operativo encabezado por la Secretaría de Seguridad local, la Fiscalía estatal, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional (GN) y la SSPC.

Ernesto Rafael ‘N’ fue detenido durante un cateo en un inmueble en el que se decomisaron armas de alto poder, droga, y en el cual también fue detenida una mujer.

El presunto delincuente está relacionado a diversas investigaciones por delitos de alto impacto; entre ellas, destaca su probable responsabilidad en el homicidio del empresario mezcalero Sergio ‘R’, ocurrido el 22 de mayo de 2025 en la carretera San Miguel del Monte-Piedras de Lumbre.

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También se le investiga por su participación en el secuestro agravado de tres hombres durante el año pasado.