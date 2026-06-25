Dos personas, incluido un menor de edad, mueren en Crimea tras ataques ucranianos

"En la localidad de Denísovka del distrito de Simferópol y en el distrito Krasnogvardeiski murieron dos personas, incluyendo a un menor de edad, y otras dos resultaron heridas a consecuencia de los ataques nocturnos del enemigo", escribió en su canal de MAX, la red de mensajería rusa.

Axiónov no puntualizó si se trató de ataques de drones o de misiles.

"Es una gran desgracia. Expreso mis más sinceras y profundas condolencias a los familiares y allegados de los muertos, comparto vuestro dolor y duelo", añadió, al señalar que las autoridades ofrecerán toda la ayuda y apoyo necesarios a las víctimas.

Según el Ministerio de Defensa ruso, durante la pasada noche las defensas antiaéreas rusas derribaron 269 drones ucranianos de ala fija sobre 12 regiones de Rusia, la anexionada península de Crimea y el mar Negro.