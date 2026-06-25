EE.UU. expresa su solidaridad con Venezuela tras los terremotos de este miércoles

El subsecretario de Estado, Christopher Landau, afirmó: "Estados Unidos está con el pueblo venezolano tras las devastadoras secuelas de los terremotos de esta noche. Estamos en contacto con las autoridades y movilizando asistencia", en un mensaje difundido en sus redes sociales.

Por su parte, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, señaló: "Mis pensamientos y oraciones están con el pueblo de Venezuela afectado por los terremotos de hoy".

Las autoridades estadounidenses se suman así a las muestras de apoyo internacionales hacia Venezuela, mientras continúan las evaluaciones de daños por parte de los servicios de emergencia locales.

Por su parte la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, agradeció a Estados Unidos y a otros países por ofrecer su apoyo luego de los dos terremotos que causaron daños materiales y un número aún no precisado de víctimas.

El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos explicó que ambos temblores conformaron un "doblete sísmico", un fenómeno en el que dos terremotos de gran magnitud ocurren con pocos segundos de diferencia en la misma zona, por lo que la información oficial fue actualizada para identificar al sismo de magnitud 7,5 como el evento principal.