El chef José Andrés donará un millón de dólares en ayuda a Venezuela tras los terremotos

El filántropo asegura que este dinero servirá para dar apoyo a World Central Kitchen, la organización sin ánimo de lucro que se dedica a responder rápidamente en crisis humanitarias, climáticas y comunitarias, llevando comidas a personas afectadas, y que ya se está movilizando en Venezuela.

A través de un mensaje en la red social X, José Andrés aseguró que espera ayudar al máximo número de personas posible y que "la situación no sea tan grave como parece...".

El cocinero español explicó que ya había "equipos distribuyendo comidas" y que World Central Kitchen iba a ampliar las operaciones " muy rápidamente... a muchas localidades...".

La rápida respuesta a las catástrofes es uno de los principales activos de la organización de José Andrés y en sus redes fueron detallando este jueves los pasos que se estaban dando en Venezuela tras los sismos.

"El equipo de respuesta de emergencia de WCK se dirige a Caracas, Venezuela, para apoyar a las familias afectadas por dos terremotos que derribaron edificios residenciales en toda la ciudad. Estamos trabajando con colaboradores de larga trayectoria para servir comidas a los residentes y a los equipos de primera respuesta lo antes posible", se podía leer en redes horas después de los terremotos.

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Venezuela afronta el día después recibiendo el apoyo y la solidaridad internacionales a una tragedia que ya deja más de 160 muertos y más de 970 heridos.