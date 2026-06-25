El Gobierno de Venezuela eleva a unos 235 los muertos y a 4.300 los heridos por terremotos

"Es bueno también recordar que en el sistema público hemos atendidos al corte de las siete de la noche del día de hoy más 4.300 heridos (...) y hemos recibido alrededor de 235 pacientes que llegan sin signos vitales o fallecen al momento de llegar en nuestros establecimientos de salud", dijo el ministro de Salud, Carlos Alvarado, en el canal estatal Venezolana de Televisión.

Alvarado indicó que la cantidad "más importante de heridos y fallecidos está en el estado La Guaira", vecino a Caracas y donde se encuentra el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, el principal del país, que fue cerrado temporalmente debido a los daños que sufrió a raíz de los sismos.

El funcionario informó igualmente que debido a la cantidad de pacientes por atender en los hospitales de esa región costera han implementado la instalación de hospitales de campaña.

Horas antes, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, visitó La Guaira junto al ministro de Interior, Diosdado Cabello; y el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, según imágenes del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Desde la parroquia de Macuto, la mandataria aseguró que esperan "recuperar la mayor cantidad de personas con vida" de entre las edificaciones derrumbadas, muchas de las cuales se encuentran en la ciudad de La Guaira, así como en las localidades de Catia La Mar y Caraballeda, según constató EFE.

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"Hemos solicitado ayuda internacional, ya están por aterrizar los primeros rescatistas que llegan de República Dominicana y en las próximas llegarán del resto de los países", agregó la funcionaria, que declaró ese estado zona de desastre.