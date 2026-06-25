El Gobierno español confirma que hay 68 nacionales no localizados tras los terremotos

Según explicó en declaraciones facilitadas a los medios durante la escala que ha hecho el avión en el que viaja con el rey de España de camino a México, su departamento está centrado en elaborar un censo de la situación en la que se encuentra la colonia española en Venezuela, que asciende a unas 150.000 personas.
Para ello, hizo un llamamiento a quienes no hayan contactado con la embajada en Caracas ni con el consulado correspondiente a que estén atentos a las redes sociales de ambos, así como del Ministerio de Asuntos Exteriores, donde van a encontrar los teléfonos de emergencia consular para poder estar en contacto, una recomendación que extiende a cualquier español de tránsito por Venezuela.
También señaló que el edificio del consulado de España en Caracas ha sufrido daños "de una cierta envergadura" a causa de los seísmo, que han causado al menos 164 fallecidos y más de 900 heridos, y que la embajada también ha registrado desperfectos, pero "son menos importantes".
Además, indicó que ha vuelto a hablar con su homólogo venezolano, Yván Gil, durante la escala para detallarle la ayuda inmediata que prestará España.
Está preparado un destacamento de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y un equipo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y transportan material de primeros auxilios como mantas, esterillas o pastillas potabilizadoras, que tienen previsto despegar esta noche hacia la ciudad venezolana de Valencia, ya que el aeropuerto de Caracas permanece cerrado.
Se va a desplegar igualmente el hospital de campaña de la AECID y también está "plenamente operativa", dijo Albares, la base logística que la agencia tiene en Panamá.