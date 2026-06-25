El primer ministro de Pakistán expresa sus condolencias por los terremotos en Venezuela

"Me entristece profundamente la devastación y la pérdida de vidas humanas causadas por los terremotos en Venezuela. En nombre del pueblo de Pakistán, transmito nuestro más sincero pésame al Gobierno y al pueblo de Venezuela, especialmente a las familias de las víctimas", declaró Sharif en X.

"Rezamos por los heridos y nos solidarizamos con todos los afectados en estos momentos tan difíciles y complicados", agregó el mandatario.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este jueves de que al menos 32 personas han perdido la vida y más de 700 resultaron heridas como consecuencia de los terremotos.

Los dos fuertes seísmos se registraron con apenas 39 segundos de diferencia y afectaron especialmente al estado costero de La Guaira y a la zona metropolitana de Caracas, provocando el colapso de decenas de edificios, según el Gobierno venezolano.

Las autoridades realizan labores de rescate en La Guaira para salvar vidas, mientras esperan la llegada de rescatistas de Estados Unidos, México, El Salvador, Catar y República Dominicana.