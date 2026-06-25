El Servicio Geológico de Estados Unidos estima entre 10.000 y 100.000 muertos en Venezuela

El USGS, que registra la actividad sísmica en todo el mundo, ha calculado que hay un 42 % de posibilidades de que el número de fallecidos se sitúe en esa franja, un 33 % de que los muertos sean entre 1.000 y 10.000 y un 17 % de que sean más de 100.000.

El número oficial de víctimas asciende, de momento, a 32 fallecidos y más de 700 heridos, según la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

El USGS tiene en cuenta para sus estimaciones variables como la población de la zona y el tipo de edificaciones.

"En general, la población de esta región vive en edificios vulnerables a los temblores sísmicos, aunque también hay edificios resistentes. Los tipos de edificios vulnerables más comunes son los de mampostería de ladrillo sin armar y los de bloques de adobe", señala este servicio.

"Es probable que se produzcan un elevado número de víctimas y daños extensos, y es probable que el desastre tenga un alcance generalizado. Las alertas rojas registradas en el pasado han requerido una respuesta nacional o internacional", añade su informe sobre este episodio.

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El USGS hace asimismo una estimación de las pérdidas económicas derivadas de los terremotos, que calcula con los datos actuales entre el 1 % y el 7 % del PIB de Venezuela.

Según Delcy Rodríguez, el estado costero de La Guaira, al norte del país y vecino a Caracas, es el más afectado, con "decenas" de edificios colapsados.

"Podemos decir que el estado La Guaira es una verdadera tragedia y se convierte en una zona de desastre", subrayó la presidenta.