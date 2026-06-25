Erdogan expresa la solidaridad de Turquía con Venezuela después de los dos terremotos

"Comparto de todo corazón el dolor por quienes perdieron la vida en los dos terremotos ocurridos en Venezuela", escribió el mandatario turco en un mensaje difundido a través de X.
Erdogan trasladó además sus condolencias al Gobierno y al pueblo venezolanos, a quienes calificó como "amigos", y deseó una pronta recuperación a los heridos.
"Como Turquía, estamos al lado de nuestros amigos venezolanos en estos días tan dolorosos y difíciles", afirmó el presidente turco.
El balance oficial provisional de los terremotos de intensidad 7,2 y 7,5 es de 32 muertos y 700 heridos.