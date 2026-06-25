España, Italia y Chequia enviarán ayuda a Venezuela vía mecanismo UE de protección civil

Bruselas, 25 jun (EFE).- España, Italia y la República Checa enviarán ayuda a Venezuela tras los terremotos que han sacudido el país, que hasta el momento han dejado al menos 164 muertos y 971 heridos, a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil, anunció este jueves la comisaria europea de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib.